В Саратовской области работает горячая линия по вопросам целевого обучения

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Приемная кампания в колледжи, техникумы и вузы набирает обороты. В этом году учреждения среднего профессионального образования предлагают 167 актуальных специальностей, а для будущих студентов вузов предложено 500 направлений обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.С этого года абитуриенты, поступающие в колледжи по целевому договору, будут зачисляться в первоочередном порядке вне зависимости от баллов аттестата, что увеличивает шансы на поступление для многих студентов. Кроме того, студенты-целевики педагогических специальностей, заключившие договор по 6 наиболее востребованным направлениям, будут получать дополнительные стипендии: 10 тысяч рублей в месяц для студентов вузов и 7 тысяч рублей для студентов колледжей и техникумов.По поручению губернатора области Романа Бусаргина в регионе организована горячая линия по вопросам целевого обучения. За дополнительной консультацией можно обратиться по телефону: 8 (8452)49-19-53 (режим работы в будние дни с 9:00- 18:00, перерыв с 13:00 - 13:48). Это позволит абитуриентам и их родителям получить актуальную информацию и ответы на все интересующие вопросы.На данный момент, по информации кадрового центра Саратовской области, работодатели разместили более 1,1 тысячи предложений о целевом обучении на портале «Работа России». Это создает уникальные возможности для абитуриентов, которые могут выбрать подходящую специальность и заключить договор с будущим работодателем, что гарантирует трудоустройство после окончания учебного заведения.Актуальный перечень предложений целевого обучения доступен на единой цифровой платформе «Работа России» по ссылке: https://trudvsem.ru/target-education/search.По вопросам работы портала можно обратиться к специалистам контакт-центра по бесплатному номеру: 8-800-775-76-25.