150 воспитанников школы «РиФ» приняли участие в областном культурно-спортивном фестивале

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На спортивный праздник собрались 150 воспитанников школы из 14 филиалов.Программа фестиваля включала спортивную и культурно-творческую составляющую. Ребята соревновались в дартсе, легкой атлетике, плавании, бочче, шашках и принимали участие в веселых стартах. А также участвовали в конкурсе рисунков на асфальте и художественной самодеятельности.Победители и призеры фестиваля были награждены грамотами, а всем участникам вручены подарки и сладкие призы.«Сегодня в школе «Реабилитация и Физкультура» занимается более тысячи людей с инвалидностью. Во всех филиалах школы проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных функций организма. Саратовская область гордится достижениями воспитанников школы. К примеру, в прошлом году «рифовцы» приняли участие в 74 соревнованиях, из которых 7 международных, 60 всероссийских и 7 областных. Всего спортсменами школы на всероссийском и международном уровнях было завоевано 330 медалей, из них 25 медалей – на международных соревнованиях. В общем числе медалей: 137 золотых, 110 серебряных и 83 бронзовых», – прокомментировали в региональном минтруде.