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150 воспитанников школы «РиФ» приняли участие в областном культурно-спортивном фестивале

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На площадке социально-реабилитационного центра «Пещера Монаха» в Хвалынске состоялся традиционный XXXI Областной культурно-спортивный фестиваль учащихся детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» «Спорт! Творчество! Дружба». В этом году он был посвящен Году единства народов России.

 
 
На спортивный праздник собрались 150 воспитанников школы из 14 филиалов.
 
Программа фестиваля включала спортивную и культурно-творческую составляющую. Ребята соревновались в дартсе, легкой атлетике, плавании, бочче, шашках и принимали участие в веселых стартах. А также участвовали в конкурсе рисунков на асфальте и художественной самодеятельности.
 
Победители и призеры фестиваля были награждены грамотами, а всем участникам вручены подарки и сладкие призы.
 
«Сегодня в школе «Реабилитация и Физкультура» занимается более тысячи людей с инвалидностью. Во всех филиалах школы проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных функций организма. Саратовская область гордится достижениями воспитанников школы. К примеру, в прошлом году «рифовцы» приняли участие в 74 соревнованиях, из которых 7 международных, 60 всероссийских и 7 областных. Всего спортсменами школы на всероссийском и международном уровнях было завоевано 330 медалей, из них 25 медалей – на международных соревнованиях. В общем числе медалей: 137 золотых, 110 серебряных и 83 бронзовых», – прокомментировали в региональном минтруде.
 