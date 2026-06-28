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В приграничных районах области обсудили вопросы исполнения законодательства о межнациональных отношениях

Новости
В приграничных районах области обсудили вопросы исполнения законодательства о межнациональных отношениях

 
В Александровом Гае состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам исполнения законодательства о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму в приграничных муниципалитетах региона. Мероприятие прошло под председательством заместителя прокурора области Дмитрия Симановича.
 
Участие в совещании приняли заместитель министра внутренней, региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко, главы Александрово-Гайского, Новоузенского и Питерского муниципальных районов, а также руководители местных правоохранительных и надзорных органов и военного комиссариата.
 
На встрече рассмотрены результаты мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и сохранению стабильной общественно-политической ситуации.
 
Важным вопросом совещания стало повышение эффективности взаимодействия правоохранительных структур, региональных и местных органов власти. Участники рассмотрели актуальные вопросы, направленные на снижение рисков возникновения предконфликтных ситуаций на местах, проведение профилактической работы.
 
В своем выступлении Тимофей Лещенко подчеркнул стратегическую важность совместной работы органов власти и общественных организаций в многонациональном регионе.
 
«В нашем многонациональном регионе сохранение мира и согласия — одна из ключевых задач государственной политики. Именно поэтому межведомственное взаимодействие выступает важнейшим инструментом нашей работы. Совместные усилия органов власти, правоохранительных структур, институтов гражданского общества позволяют выстраивать эффективную систему мониторинга этноконфессиональной ситуации, своевременно выявлять потенциальные риски и не допускать развития предконфликтных ситуаций. Только объединив ресурсы и компетенции всех заинтересованных сторон, мы сможем надёжно сохранять межнациональный мир и укреплять единство нашего общества», — отметил заместитель министра.
 
По итогам рабочего совещания выработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности и межведомственного взаимодействия в сфере межнациональных отношений.