Саратовская область укрепляет сотрудничество с Беларусью

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Делегация Саратовской области принимает участие в работе XIII Форума регионов Беларуси и России «Экономическое взаимодействие регионов – основа продовольственной безопасности Союзного государства», который в эти дни проходит в Минске.В состав делегации вошли заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства области Василий Котов, министр экономического развития области Андрей Разборов, а также представители администраций муниципальных районов, вузов и деловых кругов региона.В рамках форума пройдут специализированные секции, посвященные ключевым направлениям сотрудничества, включая развитие агропромышленного комплекса, поддержку экономического развития, реализацию инновационных проектов, а также вопросы культурно-исторического наследия и туристического потенциала. Участники делегации посетят ведущие предприятия Беларуси.Кроме того, запланировано подписание соглашений об установлении дружественных отношений между городами Саратовской и Брестской областей, а также соглашений о научно-образовательном сотрудничестве между саратовскими и белорусскими вузами.