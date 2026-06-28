Саратовчанка оказалась в числе лучших в Диктанте Победы
Одной из лучших в Диктанте Победы стала учитель начальных классов из Саратова Марина Жерякова. Ей удалось набрать максимальные 25 баллов. Всего в акции, организованной партией «Единая Россия», участвовали 5170 человек.
20 лучших участников наградили в Музее Победы в Москве. Им вручили дипломы, сертификаты на 50 тысяч рублей и подарочные наборы.
«Стать победителем Диктанта Победы очень почетно, задания достаточно сложные, но всегда очень интересные. Без дополнительной подготовки добиться высоких результатов трудно. К диктанту победы готовилась. Читала, просматривала видеоролики, проходила тесты. Большую поддержку оказала семья. Близкие люди поддерживали меня. Это мне придавало уверенности. В следующем году также приму участие в акции», - подчеркнула Марина Жерякова.
«Диктант Победы» стал одним из главных ответов на попытки переписать историю нашей страны, отметил координатор проекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на награждении победителей.