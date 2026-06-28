Саратовчанка оказалась в числе лучших в Диктанте Победы

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Одной из лучших в Диктанте Победы стала учитель начальных классов из Саратова Марина Жерякова. Ей удалось набрать максимальные 25 баллов. Всего в акции, организованной партией «Единая Россия», участвовали 5170 человек.20 лучших участников наградили в Музее Победы в Москве. Им вручили дипломы, сертификаты на 50 тысяч рублей и подарочные наборы.«Стать победителем Диктанта Победы очень почетно, задания достаточно сложные, но всегда очень интересные. Без дополнительной подготовки добиться высоких результатов трудно. К диктанту победы готовилась. Читала, просматривала видеоролики, проходила тесты. Большую поддержку оказала семья. Близкие люди поддерживали меня. Это мне придавало уверенности. В следующем году также приму участие в акции», - подчеркнула Марина Жерякова.«Диктант Победы» стал одним из главных ответов на попытки переписать историю нашей страны, отметил координатор проекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на награждении победителей.