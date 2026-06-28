28 июня 2026 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
18:24 | 26 июня
В Саратовской области старинные здания превращаются в новые возможности для бизнеса
15:33 | 26 июня
«Единая Россия» проведет второй этап конференции в июле
13:15 | 26 июня
Народная программа «Единой России» - за благополучие людей!
12:30 | 26 июня
В регионе запрещена продажа алкоголя в День молодежи
11:30 | 26 июня
В Саратовской области работает горячая линия по вопросам целевого обучения
10:41 | 26 июня
150 воспитанников школы «РиФ» приняли участие в областном культурно-спортивном фестивале
09:15 | 26 июня
В приграничных районах области обсудили вопросы исполнения законодательства о межнациональных отношениях
20:08 | 25 июня
Саратовская область укрепляет сотрудничество с Беларусью
16:30 | 25 июня
Саратовская область наращивает объёмы производства посевного и посадочного материалов для проведения лесокультурных работ
15:30 | 25 июня
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за пять месяцев 2026 года  
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовчанка оказалась в числе лучших в Диктанте Победы

Новости
Саратовчанка оказалась в числе лучших в Диктанте Победы




Одной из лучших в Диктанте Победы стала учитель начальных классов из Саратова Марина Жерякова. Ей удалось набрать максимальные 25 баллов. Всего в акции, организованной партией «Единая Россия», участвовали 5170 человек.

20 лучших участников наградили в Музее Победы в Москве. Им вручили дипломы, сертификаты на 50 тысяч рублей и подарочные наборы.

«Стать победителем Диктанта Победы очень почетно, задания достаточно сложные, но всегда очень интересные. Без дополнительной подготовки добиться высоких результатов трудно. К диктанту победы готовилась. Читала, просматривала видеоролики, проходила тесты. Большую поддержку оказала семья. Близкие люди поддерживали меня. Это мне придавало уверенности. В следующем году также приму участие в акции», - подчеркнула Марина Жерякова.

«Диктант Победы» стал одним из главных ответов на попытки переписать историю нашей страны, отметил координатор проекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на награждении победителей.