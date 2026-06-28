Саратовская область наращивает объёмы производства посевного и посадочного материалов для проведения лесокультурных работ

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В регионе эту задачу выполняют 13 лесных питомников и питомник нацпарка «Хвалынский». В прошлом году в них вырастили 11 млн сеянцев. В этом году планируется увеличить этот показатель до 13 млн.В весенний период в питомниках проведён посев семян древесно-кустарниковых пород на площади 12 га: осенью посевные работы продолжатся ещё на 9 га.Лидерами по объёму выращенного посадочного материала на протяжении нескольких лет остаются Черкасский, Красноармейский, Новобурасский, Макаровский и Балашовский питомники. Хорошую динамику также демонстрирует питомник Лысогорского лесхоза.Наряду с этим, в теплицах Макаровского и Красноармейского лесхозов ежегодно выращивается более 300 тыс. сеянцев сосны с закрытой корневой системой.При этом в Красноармейском лесхозе в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» ведётся масштабная модернизация теплицы – на эти цели из федерального бюджета выделено 25 млн рублей.«На сегодняшний день в теплице смонтирована система вентиляции, ведется установка автоматизированной системы полива. Построено здание для размещения оборудования по переработке и посеву семян, которое планируется установить до 1 июля. Также подготовлена площадка «закаливания» для доращивания сеянцев перед их высадкой на лесокультурных площадях. Реализация этих мероприятий позволит выращивать сеянцы в две ротации за год и увеличит их выход вдвое», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Обеспечивают лесные питомники области посевным материалом объекты лесного семеноводства. Они расположены на общей площади в 303 га и позволяют получать семена с улучшенными наследственными свойствами. В этом году на трети площадей этих объектов запланировано провести лесоводственный и агротехнический уходы.Согласно показателям, установленным Лесным планом, в этом году необходимо заготовить более 3 тонн семян древесных пород. В связи с увеличением посевных площадей по итогу года планируем этот показатель перевыполнить. Весной уже заготовили 450 кг семян сосны и акации. Основной объем семян лиственных пород предстоит заготовить в осенний период. Кроме того, в планах – собрать не менее 20 тонн шишек сосны.