На Корсовете обсудили стратегию действий в интересах женщин

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Сегодня в министерстве труда и социальной защиты области в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Координационного совета при Правительстве Саратовской области по реализации регионального плана мероприятий в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин. Провел совещание министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.В работе Корсовета приняли участие руководитель регионального отделения Союза женщин России Юлия Литневская, представители министерства экономического развития, министерства внутренней региональной и муниципальной политики, министерства здравоохранения, Торгово-промышленной палаты Саратовской области, Аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области.На повестке дня рассматривались вопросы, относящиеся к основным направлениям стратегии.«Этот год является заключительным для первого этапа исполнения долгосрочной Национальной стратегии, направленного на создание условий для улучшения положения женщин во всех сферах жизни общества: от безопасности и сохранения здоровья до экономической самостоятельности и самореализации. Успешно применяются различные показавшие свою эффективность инструменты, в том числе в части развития предпринимательской инициативы. Одним из них является социальный контракт, который дал старт собственному делу многих жительниц региона», – отметил Денис Давыдов.Представитель Торгово-промышленной палаты Саратовской области Нина Гришина рассказала об организации и проведении неформальных встреч с бизнесом с целью распространения лучших практик по внедрению корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья работников. Отдельно остановилась на мероприятиях, проводимых в сфере развития эмоционального интеллекта, который напрямую связан с успехами в учебе, карьере, личной жизни.О личностном развитии, здоровье, самореализации и благополучии женщин говорила заместитель начальника отдела по восстановлению прав граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области Виктория Зябирова.Как отметила Юлия Литневская, все представительницы отделения Союза женщин России принимают активное участие в общественной, патриотической, культурной жизни как на уровне региона, так и в районах области, что способствует как их собственному личностному росту и реализации, так и подает пример другим. «Наши активистки помогают участникам специальной военной операции, их семьям, своим неравнодушием демонстрируя великую силу русской женщины», – подчеркнула Юлия Литневская.«Сегодня стоит задача продолжать помогать женщинам раскрывать свой потенциал в разных сферах жизни: в семье, карьере, творчестве. Например, государственная семейная политика оказывает поддержку при рождении детей, позволяет получить бесплатно новую профессию или стать успешным предпринимателем», – подытожил заседание Денис Давыдов.