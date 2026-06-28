Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за пять месяцев 2026 года  

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По состоянию на 1 июня 2026 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 92,2 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений за пять месяцев текущего года достиг 64,8 млрд рублей. Основные доходные источники – платежи по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, которые обеспечили свыше 62% общей суммы.Расходы консолидированного бюджета области составили 101,9 млрд рублей, из них на финансирование отраслей социальной сферы направлено 72,9 млрд рублей, или 71,5%.Подробнее об исполнении бюджета – на портале«Открытый бюджет Саратовской области».