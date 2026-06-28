В Саратовской области заработает горячая линия для абитуриентов

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Стартовавшая приемная кампания в вузы и колледжи стала одной из тем заседания областного правительства. Как подчеркнул губернатор Роман Бусаргин, основной экзаменационный период на территории региона прошел штатно. Глава региона поблагодарил всех педагогов, которые были задействованы в период проведения итоговых аттестаций. Также было озвучено, что среди выпускников саратовских школ вырос интерес к математике, информатике, биологии и химии.«На мой взгляд, это хорошая тенденция, так как эти предметы по большей части связаны с профессиями, которые востребованы в региональной экономике», - высказался глава региона.Обращаясь к профильному блоку правительства и главам муниципалитетов, губернатор отметил, что в рамках приемной кампании на отдельном контроле должны находиться все темы, связанные с целевым обучением. Все вопросы, возникающие у выпускников и родителей, должны решаться в самые сжатые сроки.«Если ребенок решил, что будет учиться по целевому направлению, необходимо сделать все для того, чтобы при оформлении у него не возникло никаких сложностей. Уделите этому вопросу первостепенное внимание. На время приемной кампании организуйте работу горячей линии, куда можно будет обращаться по всем интересующим вопросам. Аналогичного подхода жду и от глав районов. Напоминаю вам, что вы также несете прямую ответственность за привлечение кадров на свои территории», - резюмировал губернатор.