81 годовщину Парада Победы отметили патриотическим мероприятием

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В Парке Победы Саратова прошло военно-патриотическое мероприятие «Народов много – Россия одна». Мероприятие приурочено к 81-й годовщине исторического Парада Победы на Красной площади и Году единства народов России.Участниками акции стали представители органов власти, ветераны боевых действий и специальной военной операции, члены Общественной палаты области, активисты национально-культурных, молодежных и ветеранских организаций, студенческое сообщество.Ключевая задача мероприятия — напомнить о бессмертном подвиге многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны, сохранить память о триумфальном Параде 24 июня 1945 года и укрепить готовность молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.Участников мероприятия приветствовал министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов. Он подчеркнул, что сила России заключена в многонациональном единстве, уважении и взаимопонимании между народами, населяющими страну.«Единство народов России - это то самое преимущество, которое помогало нашей стране преодолевать все трудности на протяжении многих веков, сохранять стабильность сегодня и уверенно смотреть в будущее», — отметил он.Александр Милованов поблагодарил организаторов мероприятия и ветеранское сообщество региона за проводимую работу по патриотическому воспитанию, которая способствуют формированию у молодого поколения чувства долга и ответственности, развивает патриотическое сознание и укрепляет связь времён.В память о погибших защитниках Отечества была объявлена минута молчания. В тишине над Парком Победы прозвучал пятикратный салютный залп, после чего состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь».В рамках мероприятия была развернута тематическая выставка, демонстрирующая деятельность военных учебных заведений региона, а также подразделений ГУ МЧС, УФСИН, Росгвардии и других силовых структур.Особый интерес у молодежи вызвала обширная экспозиция вооружения: от легендарных образцов времен Великой Отечественной войны до современных моделей, стоящих на вооружении Российской армии. Кроме того, вниманию посетителей были представлены образцы трофейной военной техники и оружия.Для знатоков истории организаторы провели тематические конкурсы и викторины с вручением памятных призов, что сделало программу не только торжественной, но и познавательной.Инициатором проведения мероприятия выступило Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области и администрации муниципального образования «Город Саратов».