28 июня 2026 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
18:24 | 26 июня
В Саратовской области старинные здания превращаются в новые возможности для бизнеса
15:33 | 26 июня
«Единая Россия» проведет второй этап конференции в июле
13:15 | 26 июня
Народная программа «Единой России» - за благополучие людей!
12:30 | 26 июня
В регионе запрещена продажа алкоголя в День молодежи
11:30 | 26 июня
В Саратовской области работает горячая линия по вопросам целевого обучения
10:41 | 26 июня
150 воспитанников школы «РиФ» приняли участие в областном культурно-спортивном фестивале
09:15 | 26 июня
В приграничных районах области обсудили вопросы исполнения законодательства о межнациональных отношениях
20:08 | 25 июня
Саратовская область укрепляет сотрудничество с Беларусью
16:30 | 25 июня
Саратовская область наращивает объёмы производства посевного и посадочного материалов для проведения лесокультурных работ
15:30 | 25 июня
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за пять месяцев 2026 года  
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Краеведческий музей в Энгельсе станет самым современным и комфортным  

Новости
Краеведческий музей в Энгельсе станет самым современным и комфортным  

В Саратовской области продолжается реализация мероприятий национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Одним из объектов стал Энгельсский краеведческий музей, который в год своего 100-летия получил новую жизнь благодаря поддержке нацпроекта.
 
Масштабная модернизация экспозиционного пространства находится в стадии завершения.
 
В настоящее время в здании развернуты активные строительно-отделочные работы. Специалисты проводят комплексную реновацию залов основной экспозиции, включая черновую отделку и нанесение финишных покрытий.
 
Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила: «В 2026 году на реализацию национального проекта «Семья» в регионе предусмотрено 511 млн рублей. Средства направлены на капитальный ремонт областного театра оперетты, на завершение капитального ремонта Энгельсского краеведческого музея, ремонт библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, а также историко-краеведческого музея Базарно-Карабулакского района и детской школы искусств в Ивантеевке.
 
Кроме того, будут обновлены пять учреждений культурно-досугового типа в Ивантеевке, Новоузенске, Шиханах, Степном и селе Сосновая Маза Хвалынского района, состоится техническое переоснащение  музеев в Базарно-Карабулакском, Духовницком и Пугачевском районах, создание  модельных библиотек в Саратове, Красном Куте и Аткарске. Также предусмотрено приобретение музыкальных инструментов, учебных материалов и оборудования для 13 детских школ искусств в восьми районах области и Саратове.
 
В этом году появились новые направления национального проекта «Семья», в которых наш регион принимает активное участие.
 
Благодаря нацпроекту музей получит современное, комфортное и технологичное пространство, соответствующее актуальным требованиям к организации культурных учреждений».
 