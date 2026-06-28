Краеведческий музей в Энгельсе станет самым современным и комфортным  

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В Саратовской области продолжается реализация мероприятий национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Одним из объектов стал Энгельсский краеведческий музей, который в год своего 100-летия получил новую жизнь благодаря поддержке нацпроекта.Масштабная модернизация экспозиционного пространства находится в стадии завершения.В настоящее время в здании развернуты активные строительно-отделочные работы. Специалисты проводят комплексную реновацию залов основной экспозиции, включая черновую отделку и нанесение финишных покрытий.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила: «В 2026 году на реализацию национального проекта «Семья» в регионе предусмотрено 511 млн рублей. Средства направлены на капитальный ремонт областного театра оперетты, на завершение капитального ремонта Энгельсского краеведческого музея, ремонт библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, а также историко-краеведческого музея Базарно-Карабулакского района и детской школы искусств в Ивантеевке.Кроме того, будут обновлены пять учреждений культурно-досугового типа в Ивантеевке, Новоузенске, Шиханах, Степном и селе Сосновая Маза Хвалынского района, состоится техническое переоснащение музеев в Базарно-Карабулакском, Духовницком и Пугачевском районах, создание модельных библиотек в Саратове, Красном Куте и Аткарске. Также предусмотрено приобретение музыкальных инструментов, учебных материалов и оборудования для 13 детских школ искусств в восьми районах области и Саратове.В этом году появились новые направления национального проекта «Семья», в которых наш регион принимает активное участие.Благодаря нацпроекту музей получит современное, комфортное и технологичное пространство, соответствующее актуальным требованиям к организации культурных учреждений».