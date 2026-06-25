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Стартуют продажи билетов на двухэтажные поезда Саратов – Москва

Новости
Открывается продажа билетов на новый двухэтажный фирменный поезд номер 9/10 «Саратов», который свяжет Саратов и Москву. Регулярное движение обновленного состава по данному маршруту начнется 14 сентября.



Двухэтажный поезд будет курсировать ежедневно, обеспечивая комфортное ночное путешествие. Из Саратова состав отправляется в 18:11 и прибывает в Москву на следующие сутки в 7:22. Обратный рейс из столицы отправляется в 19:08 и прибывает на саратовский вокзал на следующие сутки в 10:15. В графике движения указано местное время. Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в билетных кассах вокзалов.

Обновленный состав будет включать двухэтажные купейные вагоны, оснащенные современными системами контроля безопасности и связи, а также автоматизированной системой контроля посадки пассажиров. В вагонах предусмотрены системы поддержания микроклимата и экологически чистые туалетные комплексы. Купе оборудованы розетками для зарядки мобильных устройств, воспользоваться которыми можно с помощью индивидуальных карт с магнитным доступом.

Для маломобильных пассажиров в поезде предусмотрено подъемное устройство для инвалидной коляски и купе увеличенной площади со специальной адаптацией. Кроме того, в состав поезда включен полноценный ресторанный вагон.

Запуск современных двухэтажных составов станет важным шагом в повышении качества пассажирских перевозок и комфорта жителей региона. Данное событие происходит на фоне масштабной реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове, открытие обновленного транспортного узла запланировано на апрель 2027 года.