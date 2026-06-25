В Саратове обновят порядка 30 километров дорог в рамках новой региональной программы

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В Саратове продолжается масштабный ремонт дорог по новой региональной программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Из областного бюджета выделен 1 миллиард рублей на обновление самых востребованных городских магистралей. В порядок приведут 22 участка дорог общей протяженностью около 30 километров.На сегодняшний день дорожники меняют покрытие на улице Астраханской. Основная часть работ ведется в ночное время, чтобы не создавать помех в движении транспорта. Уложен верхний слой асфальта от Московской в сторону Сенного рынка, а также завершена фрезеровка полотна в обратном направлении.А вот на Большой Затонской уже заменили 4 километра асфальта, осталось только нанести разметку. Ровное полотно на улице, соединяющей центр города с Юбилейным и Солнечным, оценили не только автолюбители, но и пассажиры и водители общественного транспорта.«Пассажиры постоянно жаловались на неровную дорогу и кочки, теперь всё иначе. Полотно ровное, ехать по такой дороге — одно удовольствие, и пассажиры довольны», — поделился водитель общественного транспорта Евгений Берешев.Еще один оживленный участок с новой дорогой — улица Тархова. От кольца на Топольчанской до Кузнецова здесь уложили асфальт в два слоя – это почти 1,5 километра. На участке появились барьерные ограждения, их намеренно установили в целях безопасности.«Каждый день я езжу по этой дороге и хочу отметить, что качество дорожного полотна стало намного лучше: стыки и ямы пропали. Кроме того, после установки барьерного ограждения люди перестали перебегать дорогу в неположенном месте», – рассказал автолюбитель Артём Степанько.