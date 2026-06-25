25 июня 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:23 | 24 июня
Преемственность, традиции и равные возможности: как живет детский сад школы № 9 имени П. А. Столыпина
19:20 | 24 июня
Стартуют продажи билетов на двухэтажные поезда Саратов – Москва
18:41 | 24 июня
В Саратове обновят порядка 30 километров дорог в рамках новой региональной программы
16:30 | 24 июня
В Саратовской области начался цикл обучающих мероприятий для общественных наблюдателей перед предстоящими выборами
15:12 | 24 июня
Герой России Янклович предложил наказывать «ряженых военных»
15:07 | 24 июня
Саратовским промышленникам за пять лет компенсировали почти 140 миллионов рублей за оборудование
13:21 | 24 июня
Региональный Фонд развития промышленности помог предприятиям привлечь более 860 млн рублей частных инвестиций  
09:55 | 24 июня
Флюорограф на страже здоровья
18:00 | 23 июня
«Писатель и его герои: летнее приключение»  
17:30 | 23 июня
Советник министра строительства и ЖКХ области прошел в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове обновят порядка 30 километров дорог в рамках новой региональной программы

Новости
В Саратове обновят порядка 30 километров дорог в рамках новой региональной программы

 
В Саратове продолжается масштабный ремонт дорог по новой региональной программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Из областного бюджета выделен 1 миллиард рублей на обновление самых востребованных городских магистралей. В порядок приведут 22 участка дорог общей протяженностью около 30 километров.  

На сегодняшний день дорожники меняют покрытие на улице Астраханской. Основная часть работ ведется в ночное время, чтобы не создавать помех в движении транспорта. Уложен верхний слой асфальта от Московской в сторону Сенного рынка, а также завершена фрезеровка полотна в обратном направлении.
 
А вот на Большой Затонской уже заменили 4 километра асфальта, осталось только нанести разметку. Ровное полотно на улице, соединяющей центр города с Юбилейным и Солнечным, оценили не только автолюбители, но и пассажиры и водители общественного транспорта.
 
«Пассажиры постоянно жаловались на неровную дорогу и кочки, теперь всё иначе. Полотно ровное, ехать по такой дороге — одно удовольствие, и пассажиры довольны», — поделился водитель общественного транспорта Евгений Берешев. 
Еще один оживленный участок с новой дорогой — улица Тархова. От кольца на Топольчанской до Кузнецова здесь уложили асфальт в два слоя – это почти 1,5 километра. На участке появились барьерные ограждения, их намеренно установили в целях безопасности.
 
«Каждый день я езжу по этой дороге и хочу отметить, что качество дорожного полотна стало намного лучше: стыки и ямы пропали. Кроме того, после установки барьерного ограждения люди перестали перебегать дорогу в неположенном месте», – рассказал автолюбитель Артём Степанько.