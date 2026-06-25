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Герой России Янклович предложил наказывать «ряженых военных»

Новости
Герой России Янклович предложил наказывать «ряженых военных»


Герой России, ветеран боевых действий, председатель комитета областной думы по делам ветеранов Александр Янклович заявил о необходимости ввести наказание за использование фальшивых наград. Об этом он сообщил сегодня, 24 июня, на заседании регионального парламента.

«Участники специальной военной операции - наши герои, элита нашей страны. Но есть и другие люди - ряженые, которые покупают сувениры, похожие на боевые награды, и представляются ветеранами боевых действий. Они дискредитируют высокий статус защитников Отечества», - заявил депутат.

Он отметил, что такие люди могут приходить в школы, рассказывать о несуществующих подвигах или собирать средства.

«К сожалению, за ношение лженаград ряженые не несут ответственности. В наших силах это изменить. Они должны не только подвергаться общественному порицанию, но и преследоваться по закону. Мы подробно изучим этот вопрос и, уверен, найдем решение», - заключил Янклович.