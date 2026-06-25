В Саратовской области начался цикл обучающих мероприятий для общественных наблюдателей перед предстоящими выборами

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Общественная палата Саратовской области совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» провела обучение общественных наблюдателей города Саратова, нацеленное на обеспечение прозрачности и легитимности избирательного процесса в преддверии предстоящих выборов. Семинары в Саратове стали первыми в цикле обучающих мероприятий, реализуемых в регионе.Комплексная программа обучения включает изучение избирательного законодательства, прав и обязанностей наблюдателей, а также разбор типичных и нестандартных ситуаций, которые могут возникнуть в день голосования. Особое внимание уделено отработке практических навыков: участники разбирали реальные кейсы и моделировали действия в различных сценариях на избирательных участках. В рамках технического модуля слушатели освоили работу с цифровыми инструментами — онлайн‑платформами для передачи данных и правилами фото- и видеофиксации возможных нарушений, что позволит повысить оперативность и достоверность общественного контроля.«Обучение наблюдателей является ключевым элементом работы по обеспечению максимально прозрачного и легитимного голосования. Для реализации программы были привлечены лучшие эксперты, а разработанная методика гарантирует, что подготовленные наблюдатели станут надёжной гарантией честных выборов в регионе», — подчеркнул Борис Шинчук, председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель регионального Штаба общественного наблюдения на выборах.«Программа обучения полностью соответствует федеральным стандартам. Особое внимание в ней уделяется сочетанию правовых знаний с практической подготовкой, что позволит наблюдателям оперативно и грамотно реагировать на любые ситуации в день голосования», — отметил Неман Рагимов, федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».Обучающие мероприятия запланированы для общественных наблюдателей из всех районов области. По итогам обучения на каждом избирательном участке будут присутствовать подготовленные и компетентные наблюдатели. Общественная палата Саратовской области и Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» продолжат оказывать методическую и организационную поддержку наблюдателям вплоть до дня голосования, обеспечивая традиционно высокий уровень общественного контроля за избирательным процессом.