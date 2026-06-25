Региональный Фонд развития промышленности помог предприятиям привлечь более 860 млн рублей частных инвестиций  

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В результате произведено и реализовано продукции на сумму более 18 млрд рублей, в бюджет уплачено более 313 млн рублей налогов, по проектам привлечено более 860 млн рублей частных инвестиций. По 8 проектам уже осуществляется серийный выпуск продукции в рамках инвестиционных проектов.Всего Фондом выдано 15 займов региональным предприятиям на общую сумму более 950 млн рублей, из них по совместным программам финансирования привлечено 538,5 млн рублей федеральных средств.В результате реализации инвестиционных проектов потребители получают высокотехнологичную и инновационную продукцию для космической, радиоэлектронной, нефтегазовой, фармацевтической и дорожно-строительной отраслей, а также автокомпоненты, крупногабаритные металлоконструкции и полимерные рукава для хранения зерна.В текущем году Фондом в размере 39 млн рублей профинансирован проект завода «Политехновэд» в г. Балаково, направленный на создание серийного производства керамообразующей силиконовой резиновой смеси – отечественного высокотехнологичного материала для изготовления огнестойких кабелей, сохраняющих работоспособность при температуре 750 – 1000°С.Напомним, что на базе Фонда развития промышленности Саратовской области действует Региональный центр компетенций в сфере производительности труда и единственная в регионе учебная производственная площадка «Фабрика процессов», на которой проводится обучение сотрудников предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда». Всего в Саратовской области участниками проекта стало 107 предприятий области и более 2,3 тыс. сотрудников саратовских предприятий освоили инструменты бережливого производства.