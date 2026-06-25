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Региональный Фонд развития промышленности помог предприятиям привлечь более 860 млн рублей частных инвестиций  

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Фонд развития промышленности (ФРП) Саратовской области продолжает оказывать финансовую поддержку предприятиям региона. Благодаря деятельности Фонда промышленные компании открыли 14 новых производств, приобрели 9 производственных линий и 101 единицу технологического оборудования.

В результате произведено и реализовано продукции на сумму более 18 млрд рублей, в бюджет уплачено более 313 млн рублей налогов, по проектам привлечено более 860 млн рублей частных инвестиций. По 8 проектам уже осуществляется серийный выпуск продукции в рамках инвестиционных проектов.
 
Всего Фондом выдано 15 займов региональным предприятиям на общую сумму более 950 млн рублей, из них по совместным программам финансирования привлечено 538,5 млн рублей федеральных средств.

В результате реализации инвестиционных проектов потребители получают высокотехнологичную и инновационную продукцию для космической, радиоэлектронной, нефтегазовой, фармацевтической и дорожно-строительной отраслей, а также автокомпоненты, крупногабаритные металлоконструкции и полимерные рукава для хранения зерна.
 
В текущем году Фондом в размере 39 млн рублей профинансирован проект завода «Политехновэд» в г. Балаково, направленный на создание серийного производства керамообразующей силиконовой резиновой смеси – отечественного высокотехнологичного материала для изготовления огнестойких кабелей, сохраняющих работоспособность при температуре 750 – 1000°С.
 
Напомним, что на базе Фонда развития промышленности Саратовской области действует Региональный центр компетенций в сфере производительности труда и единственная в регионе учебная производственная площадка «Фабрика процессов», на которой проводится обучение сотрудников предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда». Всего в Саратовской области участниками проекта стало 107 предприятий области и  более 2,3 тыс. сотрудников саратовских предприятий освоили инструменты бережливого производства.