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Советник министра строительства и ЖКХ области прошел в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

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Советник министра строительства и ЖКХ области прошел в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

 
15 мая в стране стартовал VI Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» – открытый отраслевой конкурс управленцев, среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.
 
Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.
 
За пять лет реализации проекта он объединил более 75 тысяч специалистов со всей страны и стал эффективным инструментом формирования кадрового резерва отрасли.
 
Областной минстрой на конкурсе представляет советник министра строительства и ЖКХ региона Владимир Плугин.
 
«Для меня участие в конкурсе – это прекрасная возможность не только продемонстрировать свои профессиональные навыки и знания в области цифровизации строительной отрали, но и возможность узнать что-то новое, ведь сегодня особенно важно быть в курсе последних тенденций и инноваций в отрасли. Очный финал Всероссийского конкурса пройдет с 13 по 16 августа 2026 года в Саратове и будет приурочен к празднованию юбилея — 70-летия Дня строителя. Финал конкурса объединит лучших представителей строительной отрасли России, он станет площадкой для презентации перспективных проектов, обсуждения стратегических задач развития отрасли и выработки новых решений, направленных на повышение эффективности строительного комплекса страны», - рассказал Владимир Плугин.