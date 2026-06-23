В Саратове продолжается модернизация сетей водоканала
В областном центре ведутся масштабные работы по замене коммуникаций. В общей сложности в этом году обновят почти 37 километров изношенных сетей, что позволит значительно снизить аварийность. Общий объём финансирования составил порядка 1 миллиарда рублей.
Старый водопровод на улице Перспективной проложили более 50 лет назад. Только за последний год на этом участке произошло 7 коммунальных аварий, которые затрагивали не только жилые дома, но и объекты социальной сферы. Жители микрорайона Солнечный надеются на скорое улучшение ситуации, благодаря проводимым работам.
«У нас было много аварий, трубы старые. Сколько себя помню, ни разу не производился капитальный ремонт. Наконец-то в этом году начались такие масштабные работы», — поделилась жительница Анна Иконникова.
Новый трубопровод кладут методом горизонтально-направленного бурения. Такой метод позволяет минимизировать площадь вскрышных работ. Кроме того, полиэтиленовые трубы не ржавеют и гораздо долговечнее старых стальных.
Параллельно ремонтные работы ведутся улице Бахметьевской. Задача специалистов осложняется большим количеством сторонних коммуникаций на объекте. Тем не менее, ремонт идёт к завершению: половина работ уже выполнена. В этом году на данном участке произошло уже две коммунальные аварии. Местные жители с нетерпением ждут окончания работ, который планируется завершить к 1 сентября.
«Работа ведется при поддержке губернатора Романа Бусаргина. Таких крупных вложений в нашу отрасль не было давно. Надеемся, что реализация данных мероприятий даст результат: улучшится качество воды, сократятся аварии на городских сетях», — подчеркнул генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» Павел Зайцев.
Напомним, масштабная программа по ремонту сетей водоканала реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина.