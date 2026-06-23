В Саратове продолжается модернизация сетей водоканала  

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В областном центре ведутся масштабные работы по замене коммуникаций. В общей сложности в этом году обновят почти 37 километров изношенных сетей, что позволит значительно снизить аварийность. Общий объём финансирования составил порядка 1 миллиарда рублей.Старый водопровод на улице Перспективной проложили более 50 лет назад. Только за последний год на этом участке произошло 7 коммунальных аварий, которые затрагивали не только жилые дома, но и объекты социальной сферы. Жители микрорайона Солнечный надеются на скорое улучшение ситуации, благодаря проводимым работам.«У нас было много аварий, трубы старые. Сколько себя помню, ни разу не производился капитальный ремонт. Наконец-то в этом году начались такие масштабные работы», — поделилась жительница Анна Иконникова.Новый трубопровод кладут методом горизонтально-направленного бурения. Такой метод позволяет минимизировать площадь вскрышных работ. Кроме того, полиэтиленовые трубы не ржавеют и гораздо долговечнее старых стальных.Параллельно ремонтные работы ведутся улице Бахметьевской. Задача специалистов осложняется большим количеством сторонних коммуникаций на объекте. Тем не менее, ремонт идёт к завершению: половина работ уже выполнена. В этом году на данном участке произошло уже две коммунальные аварии. Местные жители с нетерпением ждут окончания работ, который планируется завершить к 1 сентября.«Работа ведется при поддержке губернатора Романа Бусаргина. Таких крупных вложений в нашу отрасль не было давно. Надеемся, что реализация данных мероприятий даст результат: улучшится качество воды, сократятся аварии на городских сетях», — подчеркнул генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» Павел Зайцев.Напомним, масштабная программа по ремонту сетей водоканала реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина.