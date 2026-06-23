Шесть представителей Саратовской области стали участниками программы «Сенежа» «Команда России»  

просмотров: 145

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» продолжается обучение второго потока программы «Команда России». Участниками нового сезона стали 150 человек: 100 из них прошли конкурсный отбор среди 1099 кандидатов, еще 50 – выпускники первого потока, которые также планируют реализовать свои социально значимые проекты в регионах.«Команда России» объединяет молодых управленцев в возрасте до 35 лет из органов власти, подведомственных организаций, общественных структур, институтов гражданского общества и некоммерческого сектора. Обязательным условием участия стало наличие собственного проекта или инициативы, готовых к запуску или находящихся в высокой степени готовности.Саратовскую область во втором потоке программы «Команда России» представляют шесть участников:· заместитель директора Центра молодежных инициатив Алина Килимиченко;· начальник отдела комитета по образованию администрации Саратова Татьяна Миленькина;· заместитель директора Городского центра имени П.А. Столыпина Егор Перфилов;· заместитель председателя комитета по культуре администрации Саратова Олеся Подинежная;· доцент СГМУ им. В.И. Разумовского, директор Саратовского регионального отделения ОООСРВО «Лига преподавателей высшей школы» Анна Спиваковская;· директор Центра молодежных инициатив Данил Фатькин.Алина Килимиченко, Егор Перфилов, Олеся Подинежная и Данил Фатькин работают в команде над проектом «Академия муниципальных лидеров». Цель проекта – формирование привлекательного имиджа муниципальной службы для молодежи, предоставление действующим и будущим специалистам возможности приобретать необходимые знания и навыки для профессионального развития. В основе инициативы – образовательная и проектно-карьерная программа для молодых муниципальных служащих Саратова.«Наша ключевая цель участия в программе – получить доступ к федеральным экспертам, методологической поддержке и статусу, которые позволят превратить «Академию муниципальных лидеров» из локального интересного мероприятия в системную, масштабируемую и институционализированную модель подготовки муниципальных кадров для всей Саратовской области и, в перспективе, для других регионов», – поделились ожиданиями участники команды проекта.Анна Спиваковская работает над проектом «Секреты детской ревматологии», направленным на поддержку детей с ювенальным ревматоидным артритом и их семей, а также на повышение уровня профильных знаний студентов и молодых врачей. В рамках проекта создаются образовательные программы для пациентов, проводятся мероприятия по социокультурной адаптации детей, а также научно-практические конференции, олимпиады и другие образовательные инициативы для будущих специалистов.Татьяна Миленькина развивает социальный проект «Живая история: локальная идентичность». Молодежь под руководством наставников (краеведов, учителей) исследует историю своего района или улицы. Они берут интервью у старожилов, оцифровывают старые фотографии, создают подкасты или короткие видеоролики о забытых фактах и интересных местах. Итогом может стать интерактивная карта района или выставка.Очный финал программы пройдет в конце августа 2026 года в Мастерской управления «Сенеж». Там участники представят свои проекты руководителям федерального и регионального уровня, а также экспертному сообществу для дальнейшей реализации.