Знаменитый саратовец Владимир Конкин удостоен звания Народного артиста России

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Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил высокое звание Народного артиста России Владимиру Конкину - уроженцу Саратовской области. Эта награда увековечивает вклад артиста в театральное и кинематографическое искусство, его верность профессии и ту искренность, с которой он служит зрителю.Владимир Конкин родился 19 августа 1951 года и начал свой творческий путь в родном Саратове — в театральной студии Дворца пионеров под руководством Натальи Сухостав. Именно там, среди первых репетиций и детских волнений, закладывались основы будущего мастерства. После обучения в Саратовском театральном училище Конкин работал в Харьковском театре юного зрителя.Прорыв в карьере пришёл с фильмом «Как закалялась сталь», а всенародную известность Конкину принес сериал «Место встречи изменить нельзя».За долгую кинокарьеру Владимир Конкин снялся в 49 фильмах и подарил голос 149 картинам. Он снялся в картинах «Отцы и дети», «Романс о влюбленных», «Аты‑баты, шли солдаты», а его голос оживлял героев таких блокбастеров, как «Миссия невыполнима», «Сопрано», «Властелин колец», «Полицейская академия». В каждом образе Конкин сохранял тонкую человеческую правду, делая даже небольшую роль запоминающейся.Министерство культуры Саратовской области