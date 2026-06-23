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Знаменитый саратовец Владимир Конкин удостоен звания Народного артиста России

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Знаменитый саратовец Владимир Конкин удостоен звания Народного артиста России

 
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил высокое  звание Народного артиста России Владимиру Конкину - уроженцу Саратовской области.  Эта награда увековечивает вклад артиста в театральное и кинематографическое искусство, его верность профессии и ту искренность, с которой он служит зрителю.
 
Владимир Конкин родился 19 августа 1951 года и начал свой творческий путь в родном Саратове — в театральной студии Дворца пионеров под руководством Натальи Сухостав. Именно там, среди первых репетиций и детских волнений, закладывались основы будущего мастерства. После обучения в Саратовском театральном училище Конкин работал в Харьковском театре юного зрителя.
 
Прорыв в карьере пришёл с фильмом «Как закалялась сталь», а всенародную известность Конкину принес сериал «Место встречи изменить нельзя».
 
За долгую кинокарьеру Владимир Конкин снялся в 49 фильмах и подарил голос 149 картинам. Он снялся в картинах «Отцы и дети», «Романс о влюбленных», «Аты‑баты, шли солдаты», а его голос оживлял героев таких блокбастеров, как «Миссия невыполнима», «Сопрано», «Властелин колец», «Полицейская академия». В каждом образе Конкин сохранял тонкую человеческую правду, делая даже небольшую роль запоминающейся.
 
Министерство культуры Саратовской области