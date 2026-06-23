Представитель Саратова прошел в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

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15 мая в стране стартовал VI Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» – открытый отраслевой конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. За пять лет он объединил более 75 тысяч специалистов со всей страны и стал эффективным инструментом формирования кадрового резерва отрасли.Областной минстрой на конкурсе представляет советник министра строительства и ЖКХ Владимир Плугин.«Для меня участие в конкурсе – это прекрасная возможность не только продемонстрировать свои профессиональные навыки и знания в области цифровизации строительной отрасли, но и возможность узнать что-то новое, ведь сегодня особенно важно быть в курсе последних тенденций и инноваций в этой сфере. Очный финал Всероссийского конкурса пройдет с 13 по 16 августа 2026 года в Саратове и будет приурочен к 70-летию Дня строителя. Финал конкурса объединит лучших представителей строительной отрасли России, он станет площадкой для презентации перспективных проектов, обсуждения стратегических задач развития отрасли и выработки новых решений, направленных на повышение эффективности строительного комплекса страны», - рассказал Владимир Плугин.