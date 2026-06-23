26 июня будут «тушить пожар» в здании Саратовской областной универсальной научной библиотеки  

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Учения проводятся в соответствии с утверждёнными нормативно-правовыми актами в области организации деятельности противопожарной службы. В мероприятии примут участие подразделения Саратовского пожарно-спасательного гарнизона с основной и специальной пожарной техникой и личным составом. Цель учений — отработка взаимодействия экстренных служб и учреждений культуры при условных пожароопасных ситуациях, совершенствование алгоритма эвакуации посетителей и сотрудников, проверка систем оповещения и противопожарного оборудования, а также отработка мероприятий по ликвидации условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ.Министерство культуры просит с пониманием отнестись к запланированным учениям и приносит извинения за возможные временные неудобства для посетителей областной научной библиотеки.