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26 июня будут «тушить пожар» в здании Саратовской областной универсальной научной библиотеки  

Новости
26 июня в 10:00 в здании Саратовской областной универсальной научной библиотеки (г. Саратов, ул. М. Горького, д. 40) пройдут плановые пожарно-тактические учения, организованные Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

 
Учения проводятся в соответствии с утверждёнными нормативно-правовыми актами в области организации деятельности противопожарной службы.  В мероприятии примут участие подразделения Саратовского пожарно-спасательного гарнизона с основной и специальной пожарной техникой и личным составом. Цель учений — отработка взаимодействия экстренных служб и учреждений культуры при условных пожароопасных ситуациях, совершенствование алгоритма эвакуации посетителей и сотрудников, проверка систем оповещения и противопожарного оборудования, а также отработка мероприятий по ликвидации условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ.
 
Министерство культуры  просит с пониманием отнестись к запланированным учениям и приносит извинения за возможные временные неудобства для посетителей областной научной библиотеки.
 