В Саратовскую область прибыла делегация из Казахстана

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Делегация Республики Казахстан во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым прибыла в Саратовскую область.Состоялось возложение цветов к Вечному огню в Парке Победы, а также посещение Саратовского государственного музея боевой и трудовой славы и этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области».Сегодня делегация посетит саратовские предприятия, которые нацелены на развитие партнерских отношений с казахстанскими компаниями.В рамках круглого стола с представителями вузов Саратовской области обсудят вопросы международного сотрудничества в научной и образовательной сферах.