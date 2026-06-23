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17:30 | 23 июня
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17:00 | 23 июня
В Саратове продолжается модернизация сетей водоканала  
16:30 | 23 июня
Шесть представителей Саратовской области стали участниками программы «Сенежа» «Команда России»  
15:00 | 23 июня
Знаменитый саратовец Владимир Конкин удостоен звания Народного артиста России
14:00 | 23 июня
Представитель Саратова прошел в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»
13:00 | 23 июня
26 июня будут «тушить пожар» в здании Саратовской областной универсальной научной библиотеки  
11:45 | 23 июня
В Саратовскую область прибыла делегация из Казахстана
10:29 | 23 июня
В Саратовской области обсудили развитие туристического потенциала
19:52 | 22 июня
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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В Саратовскую область прибыла делегация из Казахстана

Новости
В Саратовскую область прибыла делегация из Казахстана

 
Делегация Республики Казахстан во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым прибыла в Саратовскую область.
 
Состоялось возложение цветов к Вечному огню в Парке Победы, а также посещение Саратовского государственного музея боевой и трудовой славы и этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области».
 
Сегодня делегация посетит саратовские предприятия, которые нацелены на развитие партнерских отношений с казахстанскими компаниями.
 
В рамках круглого стола с представителями  вузов Саратовской области обсудят вопросы международного сотрудничества в научной и образовательной сферах.
 