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В Саратовской области обсудили развитие туристического потенциала

Новости
В Саратовской области обсудили развитие туристического потенциала

 
22 июня состоялась рабочая встреча представителей министерства инвестиционной политики Саратовской области, компании ООО «РВБ», Корпорации развития региона, министерства культуры Саратовской области и Саратовского туристско-информационного центра (ТИЦ), посвященная развитию туристической отрасли региона.
 
Директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства ООО «РВБ», руководитель проекта «Платформа роста» Юлия Полетаева презентовала возможности цифровой платформы для размещения и продвижения региональных туристических услуг. Она подчеркнула, что интеграция саратовских предложений в экосистему новой цифровой платформы позволит предпринимателям выйти на новую аудиторию, а региону повысить узнаваемость среди путешественников из других субъектов РФ.
 
«Саратовская область обладает богатым культурным, историческим и природным наследием, и наша задача создать условия, чтобы этот потенциал был реализован. Сотрудничество с такими партнерами, как РВБ, открывает для наших предпринимателей новые цифровые инструменты продвижения», — отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.
 
По итогам встречи участники обсудили дальнейшее сотрудничество, включая проведение совместных мероприятий для предпринимателей и информационную поддержку бизнеса, готового размещать свои предложения на платформе.
 