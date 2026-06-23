В «Госуслуги Дом» появились уведомления о плановых отключениях воды

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Мобильное приложение «Госуслуги Дом», разработанное при участии Минстроя и Минцифры России, создано для удобства жителей и упрощения взаимодействия с жилищно-коммунальными службами. С его помощью пользователи могут получать всю необходимую информацию о своем доме прямо на экране смартфона.Электронный сервис предоставляет широкий спектр полезных функций, среди которых оплата коммунальных услуг, передача показаний счётчиков воды, газа и электроэнергии, отправка заявок и участие в голосованиях на собраниях собственников жилья, а также обращение в аварийно-диспетчерскую службу.«Мобильное приложение постоянно совершенствуется для удобства пользователей. Одно из нововведений - отображение информации о предстоящих отключениях горячего водоснабжения на главном экране приложения. Уведомление появится в том случае, если управляющая организация внесла в систему соответствующие данные. Благодаря своевременному оповещению не нужно будет искать объявления на подъездах или уточнять сроки в управляющей организации», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.Скачивайте «Госуслуги Дом» и управляйте недвижимостью с комфортом: https://www.gosuslugi.ru/landing/mp_domНапомним, что с 1 апреля жители многоквартирных домов могут передавать через чат-бот в национальном мессенджере "МАХ" показания счетчиков и направлять обращения в управляющую организацию.Внутри чат-бота доступно мини-приложение с готовыми сценариями.Чат-бот «Госуслуги Дом» с базовыми функциями ЖКХ доступен по ссылке: https://max.ru/gosuslugi_dom_bot?start_press