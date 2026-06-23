В День памяти и скорби по всей области зажигают свечи и возлагают цветы

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В пришкольных лагерях «Солнышко» лицея № 15 города Саратова, «Непоседы» и «Родник» школы № 1 рабочего посёлка Базарный Карабулак для ребят прошли уроки мужества. Дети слушали истории о первых днях войны, о том, как солдаты и мирные жители держали оборону, а подростки наравне со взрослыми трудились в тылу.После бесед ребята изготавливали открытки и рисовали плакаты, а затем несли их к памятникам.В лагере «Солнышко» Саратовской гимназии № 34 прошёл час памяти «22 июня, ровно в четыре утра…», который провела методист Регионального центра допризывной подготовки молодежи Анастасия Суркова. Ребятам рассказали о последнем мирном дне — 21 июня, когда по всей стране проходили выпускные вечера, а школьники ещё не знали, что через несколько часов начнётся война.По всему региону у мемориалов собрались школьники и жители сёл. Они возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших. В Саратове ребята побывали у стелы «Саратов – город трудовой доблести» в Сквере трудовой доблести, а также стали участниками патриотического мероприятия в городском Доме культуры национального творчества.