22 июня 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:40 | 22 июня
Саратовским выпускникам предлагают более 19 тысяч бюджетных мест
11:30 | 22 июня
В Хасавюртовский район Дагестана для пострадавших аграриев доставлена первая партия высокопродуктивного скота из Саратовской области
10:30 | 22 июня
Единый федеральный медико-психологический чат поддержки КСВО начинает работу в социальной сети ВКонтакте
09:18 | 22 июня
Построенный в начале XX века дом получил шанс вернуться в городскую жизнь
17:26 | 20 июня
Новым президентом ОСФСГ стал Вячеслав Ершов
14:11 | 20 июня
Губернатор Саратовской области провел совещание по ситуации с топливом в регионе
16:45 | 19 июня
17 саратовских инициатив получат поддержку от Фонда президентских грантов
14:30 | 19 июня
Жители Авиатора просят Бастрыкина и Гуцана защитить их от одиозного застройщика
13:30 | 19 июня
Прохождение пожароопасного сезона обсуждалось в рамках совещания под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева
12:01 | 19 июня
Региональная конференция «Малая родина — большая любовь» объединила культуру, туризм и образование Саратовской области
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовским выпускникам предлагают более 19 тысяч бюджетных мест

Новости

С 20 июня в Саратовской области официально стартовала приёмная кампания в учреждения среднего профессионального и высшего образования.


«В этом году абитуриентов ждут 50 областных колледжей и техникумов, 19 структурных подразделений вузов, где можно получить профессию по 167 актуальным специальностям. 17 вузов региона предлагают более 500 направлений обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Общий бюджетный приём в колледжи составит почти 11 тысяч мест, а в вузах — более 8 тысяч», – отметила заместитель министра образования Людмила Григорьева.

Документы можно подать тремя способами: онлайн через «Госуслуги», лично в приёмную комиссию или по почте заказным письмом. В колледжи приём на очную форму продлится до 15 августа, при наличии свободных мест прием может быть продлен до 25 ноября. Для вузов основные даты: до 20 июля — для тех, кто сдаёт внутренние испытания, и до 25 июля — для поступающих по ЕГЭ.

Особое внимание в этом году уделено целевому обучению. На платформе «Работа России» уже размещено более 1000 предложений от работодателей. Абитуриент может выбрать подходящее предложение, заключить договор с будущим работодателем и получить гарантированное трудоустройство после выпуска. С 2026 года действует важное нововведение: при поступлении в колледжи по целевому договору абитуриенты зачисляются в первоочередном порядке вне зависимости от баллов аттестата. Кроме того, договор о целевом обучении можно заключить не только при поступлении, но и в процессе обучения — на любом курсе.

Подробная информация о сроках, правилах приёма и целевых предложениях доступна на официальных сайтах учебных заведений и на портале «Госуслуги».