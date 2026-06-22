В Хасавюртовский район Дагестана для пострадавших аграриев доставлена первая партия высокопродуктивного скота из Саратовской области

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В село Адильотар Хасавюртовского района прибыла первая партия гуманитарной помощи - 30 голов высокопродуктивного крупного рогатогоскота из племзавода "Трудовой" Марксовского района Саратовской области. Животные будут переданы местным жителям, чьи подворья серьезно пострадали от разрушительных весенних паводков и ливневых дождей.На месте ценный груз встретили замглавы администрации Хасавюртовского рвйона Нурулла Муртазаллиев и сами сельчане. Весь процесс доставки и распределения животных находится на контроле врио министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шамиля Рамазанова.Масштабная акция организована по инициативе Минсельхоза России.В общей сложности пострадавшим дагестанским аграриям будет безвозмездно передано 137 голов КРС из различных регионов страны. В благотворительной акции, помимо Саратовской области, также принимают участие фермерские хозяйства Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей. Очередные партии скота из этих регионов прибудут в республику в ближайшее время.Жители села Адильотар, рассказали в аграрном ведомстве РД, выразили огромную благодарность Минсельхозу РФ и фермерским хозяйствам регионов, протянувшим руку помощи в непростой для аграриев Дагестана период.Эта поддержка позволит людям оперативно восполнить потери и вернуться к привычному ритму жизни.