Построенный в начале XX века дом получил шанс вернуться в городскую жизнь

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В Саратовской области продолжается формирование пула памятников, доступных для льготной передачи инвесторам. Очередным зданием, пополнившим перечень, стал «Дом жилой» на улице Кутякова, 120 в Саратове. Он стал двенадцатым памятником, официально признанным находящимся в неудовлетворительном состоянии. Накануне комитет культурного наследия региона подтвердил, что постройка также может рассматриваться для передачи инвесторам «За рубль».В 2024 году здание получило охранный статус, ему была присвоена категория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Согласно проведённой экспертизе дом возведён в 1910- и х годах как доходный дом. По данным окладных книг, в 191кг0 году усадьбой владела Мария Свинцова, в 1913-м собственником стал Константин Гречанинов. А к 1918 году оценочная стоимость заметно выросла — вероятно, на участке появился новый каменный дом. Существует также мнение, что здание могло принадлежать купцам братьям Соколовым, которые занимались сбором и продажей лекарственных трав, но прямых подтверждений этого не обнаружено.Теперь, после подтверждения неудовлетворительного состояния, «Дом жилой» приобретает реальную перспективу обновления через передачу заинтересованным инвесторам. Это открывает путь к тому, чтобы дом со временем вновь стал частью повседневной жизни города.Для тех, кто готов взяться за подобные проекты, работает платформа наследие.дом.рф, где собрана информация о памятниках из 81 региона России и условиях льготного кредитования. Работа по вовлечению памятников в хозяйственный оборот ведётся в рамках реализации Послания Президента России.