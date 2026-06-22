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Построенный в начале XX века дом получил шанс вернуться в городскую жизнь

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Построенный в начале XX века дом получил шанс вернуться в городскую жизнь

В Саратовской области продолжается формирование пула памятников, доступных для льготной передачи инвесторам. Очередным зданием, пополнившим перечень, стал «Дом жилой» на улице Кутякова, 120 в Саратове. Он стал двенадцатым памятником, официально признанным находящимся в неудовлетворительном состоянии. Накануне комитет культурного наследия региона подтвердил, что постройка также может рассматриваться для передачи инвесторам «За рубль».

В 2024 году здание получило охранный статус, ему была присвоена категория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Согласно проведённой экспертизе дом возведён в 1910- и х годах как доходный дом. По данным окладных книг, в 191кг0 году усадьбой владела Мария Свинцова, в 1913-м собственником стал Константин Гречанинов. А к 1918 году оценочная стоимость заметно выросла — вероятно, на участке появился новый каменный дом. Существует также мнение, что здание могло принадлежать купцам братьям Соколовым, которые занимались сбором и продажей лекарственных трав, но прямых подтверждений этого не обнаружено.

Теперь, после подтверждения неудовлетворительного состояния, «Дом жилой» приобретает реальную перспективу обновления через передачу заинтересованным инвесторам. Это открывает путь к тому, чтобы дом со временем вновь стал частью повседневной жизни города.

Для тех, кто готов взяться за подобные проекты, работает платформа наследие.дом.рф, где собрана информация о памятниках из 81 региона России и условиях льготного кредитования. Работа по вовлечению памятников в хозяйственный оборот ведётся в рамках реализации Послания Президента России.