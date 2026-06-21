Губернатор Саратовской области провел совещание по ситуации с топливом в регионе

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Сегодня Роман Бусаргин провел совещание с производителями и поставщиками автомобильного топлива на территории региона с участием профильного блока правительства и представителей Федеральной антимонопольной службы. Обсудили текущую ситуацию на АЗС региона.По данным представителей нефтеперерабатывающих производств, за последние сутки на территории региона резко возрос спрос на бензин и дизельное топливо. Как сообщил губернатор, объемы отгрузок по сравнению с обычными периодами увеличились на 70%. На этом фоне возникли временные объективные сложности по логистике. При этом, по словам губернатора, «вопросов по запасам горючего в регионе нет».-Минпрому поручил совместно с поставщиками проработать модели дополнительных логистических цепочек для равномерного распределения топлива по АЗС на территории всего региона. Особое внимание уделить отдаленным территориям, где количество станций значительно ниже, чем в крупных городах. Министерство также должно быть круглосуточно на связи с топливными компаниями до полного решения всех возникающих вопросов. Отдельно в работу вовлечено министерство сельского хозяйства региона, чтобы держать на контроле ситуацию с обеспечением топливом аграрных предприятий, т.к. сейчас идет активная стадия сельхозработ.Отдельно проговорили с управлением Федеральной антимонопольной службы о необходимости строгого контроля ценообразования на автозаправочных станциях по всему региону,- сообщил губернатор.