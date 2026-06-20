17 саратовских инициатив получат поддержку от Фонда президентских грантов

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По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года победу одержали 17 некоммерческих организаций области. Общая сумма привлеченных в регион средств на реализацию социально значимых проектов составила более 54,9 млн рублей.Проекты-победители охватывают ключевые сферы общественной жизни. Наибольшее внимание уделено поддержке семьи и детства. В числе поддержанных инициатив — программа профилактики социального сиротства через комплексную помощь замещающим семьям, а также проекты по оказанию психологической поддержки беременным женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации.Активная работа запланирована и в молодежной среде. Грантовую поддержку получил проект, направленный на повышение готовности студентов к эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях, включающий обучение навыкам первой помощи и пилотированию БПЛА. Кроме того, для юных жителей региона будут организованы бесплатные тренировки по айкидо.Значительная часть средств будет направлена на развитие самого некоммерческого сектора. Один из проектов предусматривает образовательную программу для руководителей НКО, что позволит повысить устойчивость общественных организаций.Отдельного внимания заслуживает проект-рекордсмен по объему финансирования. Он связан с тиражированием саратовской модели экологического просвещения, нацеленной на сохранение рек России. Планируется, что мероприятия экологической акции охватят 6 регионов страны. Также в списке победителей — инициатива по внедрению на территории области модели сопровождаемого жизнеустройства людей трудоспособного возраста с ментальными особенностями.Полный перечень и описание инициатив опубликованы на официальном сайте Фонда президентских грантов (президентскиегранты.рф) в разделе «Проекты».Министерство внутренней региональной и муниципальной политики области