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Жители Авиатора просят Бастрыкина и Гуцана защитить их от одиозного застройщика

Новости
Жители Авиатора просят Бастрыкина и Гуцана защитить их от одиозного застройщика


В саратовских соцсетях появилось и активно расходится видеообращение жителей микрорайона «Авиатор».

В ролике они просят вмешаться в ситуацию со строительством двух 25-этажных домов председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и Генерального прокурора РФ Александра Гуцана.

В обращении жители заявляют, что в микрорайоне компания «УМ-24» и связанная с ней семья Осиповых пытаются возвести две высотки почти на три тысячи квартир. По словам авторов ролика, это окончательно перегрузит «Авиатор», где уже сейчас остро не хватает школ, детских садов и поликлиник, а полноценной дороги в микрорайоне попросту нет.

Строить эти дома, отмечают жители, нельзя, однако квартиры в фактически несуществующих объектах продолжают продавать. Главную опасность авторы обращения видят в том, что застройщик, по их словам, может вывести деньги покупателей и скрыться за границей, оставив семьи без жилья и без средств. У компании, указывают жители, уже есть недостроенные объекты в других жилых комплексах, которые должны были сдать несколько лет назад.

Авторы ролика просят федеральный центр взять проблему «Авиатора» под личный контроль – чтобы защитить права тысяч семей, уже живущих в микрорайоне, и тех, кто успел купить жилье в проблемных домах.
Ранее строительство на спорных участках было признано незаконным, по ситуации возбуждено уголовное дело. К решению подключились региональные ведомства, городская администрация и депутатский корпус.

Жители подчеркивают, что на местном и региональном уровне вопрос сдвинулся с мертвой точки, но настаивают на федеральном контроле и просят поддержки у СМИ. «За нами – тысячи жителей микрорайона», – говорится в обращении.