Прохождение пожароопасного сезона обсуждалось в рамках совещания под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева

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Для мониторинга обстановки на территории области используется специализированная дистанционная система, установлены камеры видеонаблюдения, приобретены системы радиосвязи.На землях лесного фонда пожарную безопасность обеспечивают 17 лесохозяйственных учреждений, сформировано 25 групп пожаротушения численностью 266 человек.Как подчеркнул Дмитрий Николаевич Патрушев, особое внимание должно быть уделено профилактическим мероприятиям. Во всех муниципалитетах на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа с жителями, собственниками домов в дачных и садоводческих товариществах. Под особым контролем экстренных служб, профильного блока регионального правительства, руководителей муниципалитетов находятся объекты транспортной и жизненно важной инфраструктуры.