Региональная конференция «Малая родина — большая любовь» объединила культуру, туризм и образование Саратовской области

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В Саратовской областной универсальной научной библиотеке состоялось открытие региональной конференции «Малая родина — большая любовь». Мероприятие объединило представителей исполнительной и законодательной власти, глав муниципальных районов, ректоров вузов, педагогов и представителей культурных проектов для обсуждения преемственности поколений, культурного наследия и локальной идентичности как драйвера туризма и экономики.Конференция открылась пленарным заседанием в конференц-зале Саратовской областной универсальной научной библиотеки, которое транслировалось во все муниципальные районы Саратовской области. В работе приняли участие: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, министр культуры Наталия Щелканова, представители научной, культурной общественности и др.Конференция продолжилась работой трех дискуссионных площадок, каждая со своей тематикой и спикерами: от наставничества до туризма.На дискуссионной площадке «Связь поколений — ресурс развития» директор Саратовского областного учебно-методического центра рассказала о династиях в культуре, преемственности и наставничестве в художественном образовании, о кадровых вопросах в районах, а также о реализации программы «Земский работник культуры 2025». В числе участников — заслуженный работник культуры РФ Надежда Скворцова, преподаватели колледжа искусств и детских школ, участники программы «Земский работник культуры» Алексей Лисьев и Мария Саяпина.На экспертной площадке «Культурное наследие — основа воспитания гармоничной личности» модератором выступил Максим Шестаков, директор Городского центра им. П.А. Столыпина. Эксперты подняли темы подвига Юрия Гагарина, межнационального сотрудничества народов Поволжья и влияние эстетической среды на становление личности. Среди спикеров — историк Мария Слижевская, краевед Дмитрий Эйрих и экскурсовод проекта «ГоловаНоги» Светлана Герасимова.Проектную площадку «Локальная идентичность — драйвер экономики и туризма» провела Татьяна Зорина, продюсер, директор Фестивального центра и кинофестиваля «Саратовские страдания». Участники представили культурно-туристические проекты районов: «Мост в Невежкино» — сохранение этнокультурного достояния Лысогорского района, «Художник Голобоков. Возвращение», «ЛОХовская жизнь» — социокультурные инициативы села Лох, «Немецкий маршрут» Марксовского района, «Сплав сквозь века: байдарки на Медведице», «Маршрут №4. От Саратовской крепости до заводских окраин».- Конференция «Малая родина — большая любовь» подтвердила, что культурное наследие, наставничество и локальная идентичность являются ключевыми ресурсами развития Саратова и области, — отметил ректор Саратовской консерватории Александр Занорин.- Конференция показала, что в районах Саратовской области есть серьёзный потенциал для развития туризма на основе локальной идентичности. Проекты вроде «Немецкого маршрута», «Сплава сквозь века» и «Моста в Невежкино» доказывают: когда местные жители сами рассказывают историю своей малой родины, это привлекает внимание туристов и создаёт новые экономические возможности для районов, — подчеркнула Татьяна Зорина, модератор проектной площадки, сценарист, продюсер, директор Фестивального центра.- Для меня важно, что на конференции говорили о реальном положении художественного образования в районах. Программа «Земский работник культуры» помогает решить кадровые проблемы, но нужна ещё большая поддержка местных педагогов. Я каждый день вижу, как дети хотят учиться музыке. Я знаю — это работа, которая действительно меняет жизнь людей, — прокомментировал Алексей Лисьев, заведующий отделением духовых и ударных инструментов ДШИ им. А.А. Талдыкина г. Калининска, участник программы «Земский работник культуры 2025».