Портреты участников СВО представили на выставке

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В саратовском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» открылась выставка «Герои нашего времени», организованная Благотворительным фондом «Неравнодушные сердца» в рамках проекта «Помоги найти своего героя».В экспозиции представлены портреты участников специальной военной операции. Автор работ – саратовская художница и иллюстратор Наталия Егорова. Каждая работа — это не просто изображение, а дань уважения мужеству и самоотверженности бойцов.Ключевым моментом церемонии открытия стала передача портретов семьям героев, чтобы память о подвиге их близких навсегда осталась в семейных архивах и сердцах.Ранее выставка была представлена в Штабе общественной поддержки, музее СВО и в музее трудовой и боевой славы.