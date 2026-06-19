Стало известно, что готовится провокация в отношении Николая Панкова

просмотров: 203

Напомним, ранее к Николаю Панкову обратились жители микрорайона «Авиатор», обеспокоенные строительством двух высоток в густонаселённом районе. Люди справедливо переживают, что существующая социальная инфраструктура и коммунальные сети не выдержат такой нагрузки. Министерство строительства и ЖКХ, надзорные органы не раз направляли в адрес застройщика предостережения о недопустимости ведения строительных работ и привлечения денежных средств от жителей. По решению суда на земельном участке, где сейчас ведётся строительство домов, должна быть построена автомобильная дорога.Однако застройщик продолжает продавать квартиры в строящихся домах. О чем свидетельствуют рекламные объявления в открытых источниках.Все эти вопросы Николай Панков открыто поднимал и публично озвучивал. По просьбе граждан из микрорайона «Авиатор» депутат обращался в областную прокуратуру и Следственный комитет.Именно работа Панкова по защите интересов жителей «Авиатора» вызвала недовольство представителей застройщика и толкнула их на организацию провокации.Возможно, застройщики забыли, что сейчас не 90-е годы - методы давления и запугивания остались в прошлом. К тому же, многим известно, что представители застройщика ранее обучались за границей. Возможно, именно там их научили вводить людей в заблуждение и толкать жителей на сомнительные публичные акции. Правоохранительные органы уже начали проверку вчерашней попытки провокации.Николай Панков прокомментировал ситуацию:«Видимо, у застройщика много денег. Очень жаль, что они тратят их не для возврата средств обманутым пайщикам, а для организации провокаций. Ещё раз призываю пайщиков, купивших квартиры в строящихся домах «Авиатора» тщательно проверять всю поступающую информацию. Госстройнадзор оказывает бесплатную помощь и юридические консультации жителям, которые пострадали от действий недобросовестных строителей.Что касается провокаций и угроз, честно скажу - мне к такому не привыкать. Несколько лет назад, когда мы вели работу по защите интересов обманутых дольщиков, приходилось сталкиваться с разным: и с грязными публикациями в СМИ, и с угрозами физической расправы. Поэтому отмечу - тут организаторы вчерашней акции ничего нового не придумали. Лучше бы занялись возвратом денег обманутым жителям. Со своей стороны продолжу отстаивать интересы людей всеми законными способами», - рассказал депутат.