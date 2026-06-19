Стартовал Всероссийский конкурс «ПРО газ»
Начался прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации.
Мероприятие проводится «Газпром межрегионгаз» с целью поддержки лучших практик в освещении темы газификации регионов Российской Федерации. В этом году в конкурсе также смогут принять участие фотографы.
Работы будут рассматриваться в семи номинациях:
– лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;
– лучшая публикация в печатном издании;
– лучшая публикация в информационном агентстве;
– лучшая публикация в интернет-издании;
– лучшая публикация в социальных сетях и блогах;
– лучший материал на радио;
– лучшее фото.
Конкурсные работы оценивает жюри под председательством заместителя Председателя Правления – начальника департамента ПАО «Газпром» Сергея Куприянова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.
На конкурс принимаются материалы, вышедшие в период с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года.
Прием работ продлится до 31 августа 2026 года. Награждение победителей состоится на Петербургском международном газовом форуме, который пройдет с 6 по 9 октября 2026 года.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронный адрес: konkursgaz@yandex.ru.
Форма заявки, а также информация о порядке участия, требованиях к материалам и критериях оценки представлена в разделе конкурса.
Справка
ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации.
Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ.
Всероссийский конкурс на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации организован «Газпром межрегионгаз» в 2023 году. В 2025 году на конкурс поступило более 200 заявок. Победителями стали журналисты и блогеры из Калужской, Архангельской, Новосибирской, Тверской областей, Республики Алтай и Чеченской Республики.