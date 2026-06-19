19 июня 2026 ПЯТНИЦА
Новости
12:01 | 19 июня
Региональная конференция «Малая родина — большая любовь» объединила культуру, туризм и образование Саратовской области
12:00 | 19 июня
Региональная конференция «Малая родина — большая любовь» объединила культуру, туризм и образование Саратовской области
23:21 | 18 июня
Приз имени Юрия Лужкова получили самые яркие спортсмены на фестивале The BOWL
16:30 | 18 июня
В Саратове открылась региональная конференция «Малая Родина - большая любовь»
16:28 | 18 июня
Портреты участников СВО представили на выставке
15:21 | 18 июня
Стало известно, что готовится провокация в отношении Николая Панкова
14:30 | 18 июня
В контур работы Государственного фонда «Защитники Отечества» включены новые категории ветеранов боевых действий  
14:19 | 18 июня
Стартовал Всероссийский конкурс «ПРО газ»
13:30 | 18 июня
Ершовские волонтёры - десятиклассники провели экскурсию по музею СВО для членов межведомственной комиссии
11:30 | 18 июня
Антинаркотический месячник: школьники учились говорить "нет!" наркотикам
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Стартовал Всероссийский конкурс «ПРО газ»

Новости
Стартовал Всероссийский конкурс «ПРО газ»

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации.
Мероприятие проводится «Газпром межрегионгаз» с целью поддержки лучших практик в освещении темы газификации регионов Российской Федерации. В этом году в конкурсе также смогут принять участие фотографы.

Работы будут рассматриваться в семи номинациях:

– лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

– лучшая публикация в печатном издании;

– лучшая публикация в информационном агентстве;

– лучшая публикация в интернет-издании;

– лучшая публикация в социальных сетях и блогах;

– лучший материал на радио;

– лучшее фото.

Конкурсные работы оценивает жюри под председательством заместителя Председателя Правления – начальника департамента ПАО «Газпром» Сергея Куприянова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.
На конкурс принимаются материалы, вышедшие в период с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года.
Прием работ продлится до 31 августа 2026 года. Награждение победителей состоится на Петербургском международном газовом форуме, который пройдет с 6 по 9 октября 2026 года.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронный адрес: konkursgaz@yandex.ru.
Форма заявки, а также информация о порядке участия, требованиях к материалам и критериях оценки представлена в разделе конкурса.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ.

Всероссийский конкурс на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации организован «Газпром межрегионгаз» в 2023 году. В 2025 году на конкурс поступило более 200 заявок. Победителями стали журналисты и блогеры из Калужской, Архангельской, Новосибирской, Тверской областей, Республики Алтай и Чеченской Республики.