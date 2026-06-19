Стартовал Всероссийский конкурс «ПРО газ»

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Начался прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации.Мероприятие проводится «Газпром межрегионгаз» с целью поддержки лучших практик в освещении темы газификации регионов Российской Федерации. В этом году в конкурсе также смогут принять участие фотографы.Работы будут рассматриваться в семи номинациях:– лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;– лучшая публикация в печатном издании;– лучшая публикация в информационном агентстве;– лучшая публикация в интернет-издании;– лучшая публикация в социальных сетях и блогах;– лучший материал на радио;– лучшее фото.Конкурсные работы оценивает жюри под председательством заместителя Председателя Правления – начальника департамента ПАО «Газпром» Сергея Куприянова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.На конкурс принимаются материалы, вышедшие в период с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года.Прием работ продлится до 31 августа 2026 года. Награждение победителей состоится на Петербургском международном газовом форуме, который пройдет с 6 по 9 октября 2026 года.Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронный адрес: konkursgaz@yandex.ru.Форма заявки, а также информация о порядке участия, требованиях к материалам и критериях оценки представлена в разделе конкурса.ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации.Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ.Всероссийский конкурс на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации организован «Газпром межрегионгаз» в 2023 году. В 2025 году на конкурс поступило более 200 заявок. Победителями стали журналисты и блогеры из Калужской, Архангельской, Новосибирской, Тверской областей, Республики Алтай и Чеченской Республики.