В Саратове открылась региональная конференция «Малая Родина - большая любовь»

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Конференция посвящена вопросам сохранения исторического наследия региона и продвижения региональных культурных ценностей и традиций, а также патриотическому воспитанию молодежи. В ней принимают участие представители всех муниципальных районов области.В рамках конференции организованы стратегические сессии и интерактивные площадки, на которых выступят эксперты из разных сфер. Для участников также проведут мастер-классы и лекции по живописи, народной и классической хореографии, декоративно-прикладному творчеству. Также будут презентованы гражданские инициативы и проекты по развитию в муниципалитетах творческих направлений.Выступая на пленарном заседании, губернатор Роман Бусаргин отметил важность тем, которые будут подняты в рамках работы всех площадок. Он напомнил, что восприятие малой родины в первую очередь формируется у каждого с впечатлениями детства.«Наша с вами общая задача и миссия - помочь каждому ребенку в Саратовской области ощутить ценность своей малой Родины, создать ту основу, на которую он будет опираться в дальнейшем, уже во взрослой жизни, даже когда он находится за сотни и тысячи километров от дома. Это касается даже выдающихся личностей. Например, Олег Павлович Табаков, которому любовь к родному Саратову давала силы на протяжении всей жизни, или Евгений Витальевич Миронов, который регулярно приезжает на свою малую Родину, развивает здесь театральное искусство, продолжая дело наставника. Убежден, что быть такими примерами может каждый из нас. Нужно только это осознать и быть неравнодушным, гордиться своими земляками. Делать все от себя зависящее в сохранении того богатого культурного наследия, которым обладает наш регион», - подчеркнул Роман Бусаргин.Как отметил губернатор, в рамках конференции будут сформированы новые решения, направленные на сохранение и передачу подрастающему поколению ценностей, традиций и исторического опыта народов Поволжья. Роман Бусаргин также обозначил, что подобные проекты развития всегда поддерживались на уровне региональной власти.«Пусть сегодняшняя конференция станет отправной точкой к большой работе или новым тематическим проектам. Особенно это касается муниципальных органов власти. Со своей стороны всегда готовы поддержать интересные и важные для развития региона инициативы», - подчеркнул Роман Бусаргин.