В контур работы Государственного фонда «Защитники Отечества» включены новые категории ветеранов боевых действий  

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Первая – действующие военнослужащие, которые получили тяжелые ранения в ходе специальной военной операции, но приняли решение остаться служить в рядах Вооруженных сил РФ. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, и получившие инвалидность. Ранее с такой инициативой выступила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.Указ Президента России направлен на обеспечение доступа к услугам фонда действующим военнослужащим, получившим инвалидность в ходе выполнения боевых задач во время спецоперации.«Действующие военнослужащие с инвалидностью, которые, несмотря на тяжелые ранения и инвалидность, приняли решение продолжить служить в Вооруженных силах РФ, – это настоящие герои. Важно окружить их заботой и вниманием, предоставить возможности для активной жизни. Благодарю главу государства за последовательную поддержку наших защитников и членов их семей», – отметила Анна Цивилева.В соответствии с документом ветераны боевых действий, получившие инвалидность, но решившие продолжить военную службу, при поддержке фонда «Защитники Отечества» смогут получать технические средства реабилитации: спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений. Кроме того, фонд будет привлекать таких защитников к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества».Саратовский филиал фонда «Защитники Отечества»