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Ершовские волонтёры - десятиклассники провели экскурсию по музею СВО для членов межведомственной комиссии

Новости
Ершовские волонтёры - десятиклассники провели экскурсию по музею СВО для членов межведомственной комиссии


В Ершовском муниципальном районе подвели итоги 2025–2026 учебного года, который прошёл под девизом «Территория безопасности: Ершовский район — за будущее без тревог». Ключевым событием стала экскурсия для рабочей группы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области, которую ученики 10-го класса провели в районном музее.

Экскурсия состоялась в рамках итогового выездного совещания межведомственной комиссии. В составе рабочей группы — представители министерства образования, социальной защиты, правоохранительных органов и аппарата комиссии по делам несовершеннолетних. Они приехали в район, чтобы оценить эффективность межведомственной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, а также лично познакомиться с лучшими практиками патриотического воспитания.

В течение 2025–2026 учебного года в школах района была выстроена система профилактических мероприятий:
• правовые классные часы охватили 3 543 ученика;
• еженедельно проводились «Разговоры о важном»;
• ежемесячно — Единые дни профилактики и безопасности;
• реализована программа «Всем классом в кино» с показом антитеррористических фильмов;
• в военно-патриотических играх «Ворошиловский стрелок», «Гвардеец» и «Зарница 2.0» приняли участие 1 876 школьников.

Особое внимание уделено занятости подростков в каникулярный период:
запланировано трудоустроить 272 человека в возрасте от 14 до 18 лет (108 ребят уже приступили к работе). Приоритетное право на трудоустройство получили дети из нуждающихся семей и несовершеннолетние, состоящие на различных видах учёта. На базе 8 школ открыты летние лагеря на 150 мест, учреждения дополнительного образования охватят более 760 детей.

Кульминацией встречи стало посещение выставки «На переломе эпох», посвящённой ершовцам - героям СВО. Экспозиция собрана из семейных архивов при поддержке волонтёров и фонда «Защитники Отечества». Экскурсию для членов комиссии провели десятиклассники вместе с хранителем музея Еленой Коровяковской. Встреча состоялась в рамках просветительской программы «Обучение служением.Первые». Школьники рассказали гостям о каждом экспонате, о тех, кто сегодня защищает Родину, и о том, как важно беречь память о героях.

С момента открытия выставку посетили более 8 000 человек, проведено 72 экскурсии и 13 встреч с родственниками погибших бойцов.

«Когда мы говорим о профилактике, мы говорим не о бумагах, а о живых судьбах. 3,5 тысячи детей, охваченных правовым просвещением, почти 2 тысячи участников патриотических игр, 272 рабочих места этим летом и 8 тысяч посетителей выставки о наших героях — это не цифры отчёта. Это реальные шаги, которые сделаны вместе, чтобы у подростка не было ни минуты, ни повода оказаться на опасной стороне. Межведомственная команда района доказала: объединение усилий школы, полиции, культуры, комиссии и общественности создаёт среду, в которой ребёнок получает заботу, обретает трудовые навыки, развивает патриотизм и гордость за свою малую родину»,
— отметила председатель комиссии по делам несовершеннолетних Анастасия Борода.

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве области