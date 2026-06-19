Антинаркотический месячник: школьники учились говорить "нет!" наркотикам

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В регионе продолжается антинаркотический месячник. На этой неделе к мероприятиям антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни присоединились Вольский, Базарно-Карабулакский, Красноармейский, Марксовский и Советский районы. В школах и лагерях проходят беседы, акции, спортивные эстафеты и информационные часы.В пришкольных и оздоровительных лагерях для ребят организовали профилактические занятия «Умей сказать "НЕТ!"» и «Наркотики — путь в никуда». Школьники разбирали реальные ситуации, учились аргументировать свою точку зрения и противостоять давлению сверстников. В рамках акции «Мы за ЗОЖ» воспитанники приняли участие в спортивных эстафетах, повторили основы сбалансированного питания и гигиены.В школах прошли информационные часы «Портал здоровья — новые знания в один клик». Ребята познакомились с цифровой площадкой о здоровье и активном образе жизни, где собраны справочные статьи, видеоуроки и инструменты для улучшения качества жизни. Также учащиеся выпустили тематические плакаты и информационные листы «Нет наркотикам!».В рамках Единого дня профилактики состоялись беседы о предупреждении безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Школьникам напомнили о правилах безопасного поведения в интернете, рисках вовлечения в противоправную деятельность через онлайн-платформы и порядке сообщения о противоправном контенте. Основная цель всех мероприятий – формирование устойчивого негативного отношения к наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков.