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12:01 | 19 июня
Региональная конференция «Малая родина — большая любовь» объединила культуру, туризм и образование Саратовской области
12:00 | 19 июня
Региональная конференция «Малая родина — большая любовь» объединила культуру, туризм и образование Саратовской области
23:21 | 18 июня
Приз имени Юрия Лужкова получили самые яркие спортсмены на фестивале The BOWL
16:30 | 18 июня
В Саратове открылась региональная конференция «Малая Родина - большая любовь»
16:28 | 18 июня
Портреты участников СВО представили на выставке
15:21 | 18 июня
Стало известно, что готовится провокация в отношении Николая Панкова
14:30 | 18 июня
В контур работы Государственного фонда «Защитники Отечества» включены новые категории ветеранов боевых действий  
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Стартовал Всероссийский конкурс «ПРО газ»
13:30 | 18 июня
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11:30 | 18 июня
Антинаркотический месячник: школьники учились говорить "нет!" наркотикам
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Антинаркотический месячник: школьники учились говорить "нет!" наркотикам

Новости
Антинаркотический месячник: школьники учились говорить "нет!" наркотикам


В регионе продолжается антинаркотический месячник. На этой неделе к мероприятиям антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни присоединились Вольский, Базарно-Карабулакский, Красноармейский, Марксовский и Советский районы. В школах и лагерях проходят беседы, акции, спортивные эстафеты и информационные часы.

В пришкольных и оздоровительных лагерях для ребят организовали профилактические занятия «Умей сказать "НЕТ!"» и «Наркотики — путь в никуда». Школьники разбирали реальные ситуации, учились аргументировать свою точку зрения и противостоять давлению сверстников. В рамках акции «Мы за ЗОЖ» воспитанники приняли участие в спортивных эстафетах, повторили основы сбалансированного питания и гигиены.

В школах прошли информационные часы «Портал здоровья — новые знания в один клик». Ребята познакомились с цифровой площадкой о здоровье и активном образе жизни, где собраны справочные статьи, видеоуроки и инструменты для улучшения качества жизни. Также учащиеся выпустили тематические плакаты и информационные листы «Нет наркотикам!».

В рамках Единого дня профилактики состоялись беседы о предупреждении безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Школьникам напомнили о правилах безопасного поведения в интернете, рисках вовлечения в противоправную деятельность через онлайн-платформы и порядке сообщения о противоправном контенте. Основная цель всех мероприятий – формирование устойчивого негативного отношения к наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков.