В Саратове работают необычные летние детские площадки

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В учреждениях культуры Саратова продолжается активная работа дополнительных летних площадок: уже две недели успешно функционируют детские оздоровительные лагеря на базе культурных и образовательных учреждений Саратова. Их работа организована так, чтобы обеспечить детям увлекательный, безопасный и полезный отдых в период каникул.Программа каждого дня насыщена разнообразными активностями. Для детей подготовлены игровые занятия и викторины, познавательные программы с использованием VR‑технологий, тематические просмотры фильмов и мультфильмов. Ежедневные мини‑путешествия — экскурсии по городу, посещения театров, библиотек, парков и музеев — добавляют яркие впечатления и расширяют кругозор юных участников.«Мы видим большой интерес со стороны семей и активную вовлечённость детей в работу дополнительных летних площадок, — прокомментировала министр культуры области Наталия Щелканова. — Наша задача — создать условия для безопасного и разнообразного отдыха, где сочетаются физическое развитие, творческое образование и современные культурно-просветительские технологии. Министерство продолжит поддерживать учреждения культуры, чтобы летние программы оставались доступными и максимально полезными для всех детей региона».Администрация учреждений культуры отмечает высокий спрос на дополнительные площадки и позитивную динамику посещаемости. Организаторы продолжают расширять программу и внедрять новые формы досуга, чтобы сделать летний отдых для саратовских детей ещё более насыщенным и полезным.