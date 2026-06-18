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В Общественной палате Саратовской области состоялось первое заседание Регионального штаба общественного наблюдения на выборах

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В Общественной палате Саратовской области состоялось первое заседание Регионального штаба общественного наблюдения на выборах


Первое заседание Регионального штаба общественного наблюдения на выборах 2026 года состоялось в Общественной палате Саратовской области под председательством его руководителя Бориса Шинчука. На заседании обсудили структуру штаба, вопросы его организации и работы в период избирательной кампании и в дни голосования, а также обучение общественных наблюдателей. Руководители рабочих групп штаба обозначили основные направления работы на предстоящий период.

Кроме того, на заседании Борис Шинчук, руководитель Регионального штаба общественного наблюдения на выборах, и руководители семи некоммерческих организаций подписали соглашения о сотрудничестве при осуществлении общественного наблюдения в Единый день голосования — 20 сентября 2026 года. Совместные действия штаба и общественных организаций станут основой эффективной системы контроля. Стороны договорились не только о совместном наблюдении за выборами, но и о проведении обучения общественных наблюдателей, обмене информацией и координации действий как в предвыборный период, так и в день голосования.

«Состоялось первое заседание Регионального штаба общественного наблюдения на выборах 2026 года. В рамках заседания мы подписали ещё ряд соглашений с общественными организациями о совместной организации общественного наблюдения. Мы уточнили структуру штаба и закрепили ответственных лиц. Обсудили организацию обучения общественных наблюдателей — сроки, графики, поездки по области, — поскольку обучение пройдёт для наблюдателей всех муниципальных образований региона. Работа предстоит большая», — подвёл итоги заседания Борис Шинчук.
«В преддверии большого политического события — выборов депутатов Государственной думы и органов местного самоуправления — подписано соглашение между Общественной палатой Саратовской области и Ассоциацией „Совет муниципальных образований Саратовской области“. Главная задача Общественной палаты региона — обеспечить прозрачность выборов, чтобы на каждом избирательном участке присутствовали общественные наблюдатели. Ассоциация подписывает соглашение, понимая необходимость содействия в решении этой важной задачи», — отметила председатель Ассоциации „Совет муниципальных образований Саратовской области“ Людмила Жуковская.