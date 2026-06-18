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Саратовская область вошла в топ-30 регионов по числу заявок на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Новости
Саратовская область вошла в топ-30 регионов по числу заявок на конкурс «Моя страна – моя Россия»


Подведены итоги заявочной кампании XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», который проходит на Президентской платформе «Россия – страна возможностей». В новом сезоне свои проекты представили более 80 тысяч человек со всей страны. Саратовская область показала высокую активность: от региона поступило 723 заявки, что позволило ему войти в тридцатку лидеров.

Жители области традиционно предлагают инициативы в сфере образования, социальной поддержки, сохранения исторической памяти, экологии и культуры. В этом году конкурс включен в План мероприятий Года единства народов России, поэтому одной из ключевых стала номинация «Единство народов моей страны».

Заместитель генерального директора платформы Оксана Ачкасова отметила рост интереса к проекту:
«В текущем году заявки подали более 80 тысяч человек – почти на 8% больше, чем годом ранее. Конкурс охватывает все регионы, подтверждая высокую вовлеченность россиян в развитие территорий. Проекты участников становятся реальными решениями, а авторы получают новые компетенции и связи».

Теперь стартует этап экспертизы. Независимые специалисты оценят каждую работу, чтобы определить 300 лучших участников сезона. Руководитель исполнительной дирекции конкурса Дмитрий Турлаков подчеркнул важность постконкурсного сопровождения: многие работы перерастают муниципальные рамки и выходят на федеральный уровень.

Победителей ждут серьезные возможности для развития:
– Для участников 14–17 лет: награждение и проектная смена во ВДЦ «Океан» во Владивостоке;
– Для молодежи 18–35 лет: церемония в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве и образовательный форум в Ельце;
– Стажировки от АФК «Система», денежные премии и гранты Росмолодежи до 1 миллиона рублей.

Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.