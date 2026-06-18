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В Заводском районе Саратова началось строительство Дворца единоборств — крупного спортивного комплекса с залами для бокса, карате, кикбоксинга и самбо.Сейчас идёт кладка стен первого этажа. Комплекс рассчитан на проведение соревнований самого высокого уровня.В регионе единоборствами занимаются более 7 тысяч человек. Проект реализуется по их просьбе. Часть финансирования обеспечена за счёт благотворительных средств, остальное — из областного бюджета.