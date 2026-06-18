«Поезд здоровья» сделал остановку в Базарно-Карабулакской районной больнице

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На базе медицинского учреждения работали специалисты Саратовской городской клинической больницы № 5 и областного центра общественного здоровья. Жители района смогли пройти осмотры у эндокринолога, уролога, гастроэнтеролога, ревматолога, дерматолога, кардиолога, невролога, офтальмолога, терапевтов, а также выполнить функциональную диагностику.За время акции помощь получили 186 человек. УЗИ сердца, флюорографию и маммографию прошли 85 жителей. По результатам обследований 62 человека направлены на дообследование, восемь – на госпитализацию.В ходе визита был дан старт региональному движению «За медицину здорового долголетия». Программа направлена на выявление изменений, способствующих преждевременному старению. Обследование проходит в два этапа: сначала анкетирование и определение биологического возраста, затем – дополнительные исследования по назначению врача. Пациенты с факторами риска берутся на диспансерное наблюдение.Главный врач больницы Денис Савельев отметил важность проекта:«Благодаря акции жители проходят диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно, не выезжая в областной центр. Специалисты выявляют заболевания, в том числе на ранних стадиях. Одна из целей акции – сделать медицинскую помощь доступной для жителей отдаленных и малых сел».Следить за графиком выездов «Поезда здоровья» можно на официальных страницах районных больниц и министерства здравоохранения Саратовской области.