Врачи всех направлений активно используют томограф в детской поликлинике Саратова

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В Саратовской центральной городской детской поликлинике уже два года работает 16-срезовый компьютерный томограф Siemens.Аппарат позволяет проводить детальные исследования органов дыхания, ЛОР-органов, головного мозга, опорно-двигательного аппарата и брюшной полости.Главврач Галия Ахметова отметила, что врачи всех направлений активно пользуются возможностями томографа. За пять месяцев 2026 года проведено более 1 тысячи исследований — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это подтверждает востребованность оборудования.Томограф получен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» (инициатива президента Владимира Путина).Программа продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».