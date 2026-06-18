В Саратовской области стартовала летняя программа «Дворовый тренер»

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В период летних каникул организация полезного и активного досуга детей и подростков является одним из приоритетных направлений социальной политики региона. В Саратовской области продолжает работу программа «Дворовый тренер», реализуемая по инициативе губернатора Романа Бусаргина.Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, а также организацию содержательного досуга детей и подростков в летний период.В рамках программы опытные тренеры и инструкторы проводят для ребят занятия по общей физической подготовке и различным видам спорта, включая футбол, волейбол, баскетбол и другие дисциплины.Участники проекта также принимают участие в соревнованиях муниципального и регионального уровней среди дворовых команд.Традиционно одним из ключевых событий летнего спортивного сезона станет открытый областной турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области. Соревнования отличаются широкой географией и масштабностью, объединяя команды из разных муниципалитетов региона. Турнир проводится в четырех возрастных группах среди юношей и девушек, способствуя развитию массового спорта и выявлению талантливых юных спортсменов.В 2026 году занятия в рамках программы «Дворовый тренер» организованы в 41 муниципальном районе области и городе Саратове. Для детей и подростков будут работать более 350 спортивных площадки по 13 видам спорта.Планируется, что в летний период проект охватит более 25 тысяч детей региона, предоставив им возможность провести каникулы активно, с пользой для здоровья, приобрести новые спортивные навыки и стать частью большой спортивной команды Саратовской области.