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Жители региона все чаще выбирают дистанционные сервисы в вопросах газоснабжения

Новости
Жители региона все чаще выбирают дистанционные сервисы в вопросах газоснабжения



Жители Саратовской области продолжают выбирать дистанционные сервисы для получения услуг по газоснабжению. За пять месяцев 2026 года в «Газпром межрегионгаз Саратов» через онлайн-каналы и сервисы удаленного обслуживания поступило 205 тыс. обращений, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Телефон горячей линии (8 800 234-10-04) остается главным каналом связи с поставщиком газа – 198 тыс. звонков. Из них 70% приходятся на голосового помощника, с помощью которого жители передают показания приборов учета газа.

Также востребованными дистанционными сервисами являются личный кабинет абонента, интернет-приемная на официальном сайте компании и сообщество в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо передачи показаний жители могут заказать справку об отсутствии задолженности за газ, направить информацию об изменении количества проживающих, переоформить лицевой счет, оформить заявку на техническое обслуживание газового оборудования, а также на вызов специалиста для снятия контрольных показаний при поверке или замене счетчика и др.

«Сегодня цифровые сервисы пользуются большой популярностью. Благодаря им жители могут оперативно решать практически все вопросы по газоснабжению и делать это в удобное время прямо в своем телефоне», – отметила начальник управления по работе с потребителями газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Оксана Дуденкова.


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