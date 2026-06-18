СГТУ закрывает 57% потребности региона в инженерных кадрах

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На заседании Общественного совета при Минпромэнерго области обсудили подготовку инженерно-технических кадров вузами региона. Проректор СГТУ Елена Конешова сообщила, что университет закрывает 57% потребности области в инженерных кадрах и является основным поставщиком кадров для предприятий ОПК. В 2025 году практику на этих предприятиях прошли 1120 студентов, по целевому обучению сейчас учатся 356 человек.СГУ также включён в перечень вузов для подготовки инженерных кадров, реализует 58 образовательных программ. С этого года вуз участвует в пилотном проекте «Производственная аспирантура» с НПП «Алмаз» и «НИТА-ФАРМ».Генеральный директор «Саратовдизельаппарата» Виталий Цыванюк подчеркнул, что сегодня нужны инженеры с навыками управления искусственным интеллектом.